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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سيدات أوتوهو الكونغولي يهزمن هبيتات الإيفواري في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لليد

صدى البلد

حقق فريق سيدات كرة اليد بنادي أوتوهو الكونغولي الفوز على فريق هبيتات الإيفواري، في إطار منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة التي تقام في ضيافة النادي الأهلي.

وانتهت المباراة بفوز فريق أوتوهو الكونغولي بنتيجة 48-31،  على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشهد اللقاء أداءً مميزًا من الفريقين، قبل أن ينتهي بفوز الفريق الكونغولي.

وتضم المجموعة الثانية (سيدات): أول أغسطس (أنجولا) - هبيتات (كوت ديفوار) - الأهلي (مصر) - أوتوهو (جمهورية الكونغو) - النواصر (المغرب).

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