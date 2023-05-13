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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بـحزب "البتريوت": القوات الأوكرانية حررت 17 كيلومترا من باخموت

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن الدكتور رامي أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، من كييف، بتحرير أوكرانيا 17 كيلومترًا من مناطق باخموت من قبضة الجيش الروسي بحسب بيان من وزارة الدفاع والجيش الأوكراني، مؤكدًا أن القوات الروسية انسحبت من أماكن تحصيناتها وتركت الأسلحة الخاصة بهم في أماكنها بحسب المعطيات التي ينقلها الجنود الأوكران الموجودين في منطقة باخموت.

وأضاف «أبو شمسية»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا تحاول تعزيز جهودها الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي من أجل دعم أوروبا لكييف بصواريخ بعيدة المدى، مؤكدًا أن ألمانيا ستُقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو أي ما يعادل 2.97 مليار دولار لأوكرانيا، تشمل 30 دبابة ليوبارد.

وأوضح عضو حزب البتريوت الأوكراني، أن ألمانيا جمعت حزمة جديدة من المعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو نحو وهي الأكبر منذ بدء العملية العسكرية الروسية، إذ تشمل الحزمة 20 مركبة مشاة قتالية من طراز ماردر، و30 دبابة ليوبارد 1، و15 دبابة مضادة للطائرات من طراز جيبارد، و200 طائرة مسيّرة للاستطلاع، وأربعة أنظمة إضافية مضادة للطائرات من طراز ايريس-تي.

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