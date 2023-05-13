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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الشرقية .. مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب  10 آخرون بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بأرض زراعية بطريق " الزقازيق- أم الزين" دائرة مركز الزقازيق وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

 تلقت الأجهزة الأمنية إخطار يفيد ورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بإستقبال جثة و10 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بأرض زراعية بطريق " الزقازيق- أم الزين" دائرة مركز الزقازيق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

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