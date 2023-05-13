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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلال أيام قليلة| طرح دويتو جديد لـ عمر كمال وسارة زكريا

عمر كمال وسارة زكريا
عمر كمال وسارة زكريا

يستعد كل من عمر كمال وسارة زكريا الشهيرة بأغنية تيجى نتجوز بالسر، لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال أيام قليلة من الآن.

وبدأ الثنائى فى الترويج للأغنية من خلال صحفتهم الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام حيث طرح كل منهما البوستر الدعائى للأغنية.
 

الأغنية تعاون فيها الثنائى مع كل من الشاعر عمرو قطب، والملحنان خالد سلطان ومحمد غنيم، والموزع إسلام شيبسي
 

 

أحدث أغاني عمر كمال



وكان عمر كمال قد طرح أغنية مؤخرا بالتعاون مع آيتن عامر بعنوان “قلبي خسة” ضمن أحداث فيلم ساعة إجابة فى موسم عيد الفطر الماضي.

الأغنية من كلمات مصطفي حسن وألحان كريم عاشور ومن توزيع أحمد وحيد.

 

عمر كمال مع شيماء مغربي

 

طرح المطرب عمر كمال أحدث اغانيه والتي تحمل اسم “ النجمة البعيدة ” وهي ديو مع الفنانة شيماء مغربي وطرحها عبر يوتيوب.

 

الأغنية من كلمات أسامة الوكيل ومن ألحان الملحن عمرو قطب والذى سبق وقدم معه أكثر من أغنية ناجحة ضيعنا التى قدمها مع عبد الباسط حمودة.

 

حفلات عمر كمال فى الصيف

ويعمل عمر كمال خلال هذه الفترة على الاستعداد لتقديم أكثر من حفل غنائى بعدد من الأماكن الساحلية سواء بمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي بالإضافة إلى جولة خارج مصر فى العديد من الدول العربية.

عمر كمال سارة زكريا تيجي نتجوز بالسر

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