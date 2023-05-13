برلماني يكشف الهدف من فصل الموظف متعاطي المخدرات

أكد النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجريمة تسبق التشريع، وأن قرار فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة هدفه حماية المجتمع من سلوك فردي، يتسبب في كوارث مجتمعية.



وأضاف عضو اللجنة الدستورية، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن السائق الذى يتعاطى المواد المخدرة يسبب كوارث على الطرق، وأن قرار فصله من عمله يكون حماية للمجتمع، ولمواجهة الشخص حتى يمتنع عن تناول المواد المخدرة.

ولفت إلى أن هناك دولاً تسحب التراخيص من السائق الذى يتناول المواد المخدرة، ويحرمه من الحصول على رخصة القيادة مرة أخري.



وأوضح أن الموظف يتم عمل فحص مواد مخدرة له دون علمه في مكان عمله، وفى حالة ظهور العينة إيجابية يتم عمل تحليل ثان على حساب الموظف، واذا ثبت سلبية العينات ترد الأموال لـ الموظف، وإذا كانت إيجابية يفصل من عمله.

