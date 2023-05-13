بسبب تدخل «صبحي».. اعتراض بدلاء الإسماعيلي والجهاز الفني على حكم مباراة الزمالك

رصدت عدسة صدى البلد اعتراض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على حكم المباراة بعد تدخل عنيف من قبل محمد صبحي حارس مرمي الزمالك على أحد اللاعبين.



وسقط الزمالك أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة ال27 منً بطولة الدوري الممتاز.

وسجل أنور ياو الهدف الأول للإسماعيلي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء فى شباك الزمالك في الدقيقة 19.

وأدرك الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 37 ،عن طريق إبراهيم نداى من تسديدة داخل منطقة جزاء الإسماعيلي .



وأحرز أشرف روقا هدف التقدم لـ الإسماعيلي بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 57.

ويتوقف نادي الزمالك في المركز الـ4 برصيد 43 نقطة وارتفع الأسماعيلي إلى النقطة الـ29 في المركز الـ14.

وبدأ الزمالك متراجعًا دفاعياً منذ انطلاق صافرة البداية.