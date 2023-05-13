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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فايز فرحات : مناقشات نظام الانتخابات في الحوار الوطني تعزز المشاركة السياسية

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قضية النظام الانتخابي التي سيتم مناقشتها جدلية في الحوار الوطني غدا، حيث إن هناك وجهات، ويحكمها أكثر من بعد أساسي، الأول هو البُعد الدستوري، فهناك ضوابط في الدستور المصري تتعلق بطبيعة النظام الانتخابي، لان الدستور حدد ضرورة تمثيل فئات معينة مثل المرأة والشباب والمسيحيين وذوي الهمم وبعض الفئات المختلفة، وستكون هذه القضية مرتبطة بالمواطن المصري لأنها ستعزز حجم المشاركة.

وأضاف «فرحات» خلال حواره ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، أنّ البُعد الثاني هو رؤى الاحزاب السياسية، فالاحزاب والقوى السياسية مازالت تربط بين طبيعة النظام الانتخابي في مصر وتقوية وتعزيز دور الاحزاب السياسية، وبالتالي فإن لديها وجهات نظر فيما يتعلق بكيف يمكن تعزيز الحياة الحزبية في مصر من خلال النظام الانتخابي.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ هناك جدلا كبيرا حول طبيعة القائمة، وهل هي نسبية أو مغلقة، وبالتالي سيكون هناك وجهات نظر عديدة في ظل وجود عدد كبير من الأحزاب السياسية والقوى السياسية والقامات القانونية والدستورية التي سيكون لها وجهة نظر في طبيعة النظام الانتخابي الأمثل.

واكد، ان هذه القضية محورية فيما يتعلق بالحياة السياسية بشكل عام والأحزاب السياسية بشكل خاص، وبالتالي، فقد رأى مجلس الأمناء أهمية إفراد مساحة كبيرة لهذه القضية، وسيكون هناك عدد كبير من المشاركين، ولن تكون جلسة واحدة لهذه القضية كافية.

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