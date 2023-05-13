قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية إخبارية عن قرارت وزارة التربية والتعليم بشأن الشهادة الإعدادية حيث تنص قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية التواصل اللحظي على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديريات التعليمية.

أيضا في حال وجود اى مشكلات طارئة في أي من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 تقوم غرف العمليات بوضع الحلول المناسبة لها على الفور وفق القواعد.



كما تنص ايضا يتم حظر اصطحاب التليفون المحمول في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لأى عضو داخل اللجنة وكذلك الطلاب وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يخالف ذلك.

والتصدى بكل حزم لأى محاولات غش أو أى تجاوزات داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.

ايضا تأمين اوراق امتحانات الشهادة الإعدادية وفق خطة عمل محكمة حتى وصولها إلى الطلاب باللجان .

وأخيرا توفير الأجواء المناسبة للطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لأداء الامتحانات بدون اى قلق أو توتر.

https://www.youtube.com/watch?v=WAjmXSgy4TQ

وكانت بالفعل انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، في محافظات : الفيوم ، البحر الأحمر ، الدقهلية ، دمياط ، أسوان ، الإسماعيلية ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، وسوهاج.