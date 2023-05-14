دار علوم القاهرة تعلن بدء التسجيل بالبرامج التدريبية للكلية

أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة علي بداية الحجز في دورات تدريبة جديدة وعن عن الدورات المتاحة بالمركز.

وأوضح مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أن قد بداء الحجز في الدورات الآتية :

١-النحو العربي تأسيس وتوظيف.

٢-إعداد معلم العربية للناطقين بغيرها.

٣-مهارات المراجعة والتصحيح اللغوي.

واشار المركز أن علي الراغبين في الحجز والإشتراك في الدورات التدريبة التوجه إلي مقر المركز بالكلية داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهرا ما عدا يومي الجمعة والسبت، وانه سوف يتم تحديد موعد بدء هذه الدورات عند اكتمال العدد.

وعلي جانب آخر افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مهرجان الأسر الطلابية بالجامعة تحت شعار " "خيرها علينا .. لينا مكان"، بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية، والدكتور جيهان المنياوي منسق الأنشطة الطلابية، ولفيف من العمداء والوكلاء والأساتذة والطلاب.

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته، الأهمية الكُبرى للأنشطة الطلابية والتي تساهم في تكوين شخصية الطلاب الوطنية التي لا تكتمل إلا من خلال تنمية قدراتهم ومواهبهم الفنية، والرياضية، والاجتماعية، والمشاركات الوطنية المختلفة، إلى جانب دراستهم الجامعية، مشيدًا بالعرض المشرف والمتميز الذي قدمه الطلاب من مختلف الكليات.