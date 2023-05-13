الشاعرة ملك محمد: اتقن العربية لأنها لغة بلدي وديني وحفظة قرآن

أكدت الطفلة الشاعرة ملك محمد علي، إتقانها قواعد اللغة العربية وتعتبرها لغة سهلة ودائما ما تتحصل على الدرجات النهائية في امتحانات اللغة العربية، قائلة: "بعرف لغة عربية كويس واللغة العربية المفروض الكل يتكلم بها وأنا حافظة قرآن لأنها لغة بلدي وديني".

وأضافت الطفلة ملك محمد علي، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، اليوم السبت، أنها تلقى الشعر في طابور المدرسة يوميا كما تقدم أشعار مميزة باللغة العربية الفصحى يحب أن يسمعها منها معلموها في المدرسة.

وأشارت الطفلة ملك محمد علي، إلى أن والدها ووالدتها دائما ما يشجعونها على قراءة مزيد من كتب الشعر واتقانه، مؤكدة أنها تحاول الان تجربة كتابة الشعر وتنتقل من مرحلة القاءه التي تتميز فيها إلى احتراف الكتابة، مؤكدة أنها لا تقلد الشعراء الكبار وتحب أن تلقى الشعر بطريقتها الخاصة.

