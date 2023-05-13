20 تصريحا| ماذا قال رضا حجازي على هامش المنتدى العالمي للتعليم 2023؟

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في المنتدى العالمي للتعليم 2023 ، الذي تم عقده في لندن .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز التصريحات التي أدلى بها وزير التربية والتعليم على هامش مشاركته في المنتدى العالمي للتعليم 2023 :

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية مسئولة عن ٢٥ مليون طالب وطالبة موزعين في ٦٠ ألف مدرسة

جودة التعليم لا تتحقق دون الارتقاء بأداء المعلمين

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية تبذلك أقصى جهدها للتصدي لظاهرة التسرب من التعليم

نعمل على محور الاتاحة باعتبار أن التعليم حق انساني للحياة

مدارس التعليم المجتمعي تستهدف سد منابع الأمية وإعطاء فرصة للطلاب المتسربين من مختلف الاعمار والبيئات الاجتماعية للالتحاق بقطار التعليم

هناك علاقة وثيقة بين التعليم ومعدل الإنجاب، ومصر تسخر كافة إمكانياتها لتحقيق استراتيجية تطوير منظومة التعليم ومواجهة التحدي الأهم المتمثل في الزيادة السكانية

مصر تضع تطوير المناهج التعليمية بالمراحل المختلفة على رأس أولوياتها

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا متناهية الصغر والهندسة الوراثية ستغير شكل العالم ووظائف المستقبل

يجب ألا تقتصر المناهج على المحتوى والكتب الدراسية فقط، كما يجب أن يكون التركيز على نواتج التعلم وليس الاختبارات التحصيلية فقط.