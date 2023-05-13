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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

20 تصريحا| ماذا قال رضا حجازي على هامش المنتدى العالمي للتعليم 2023؟

رضا حجازي
رضا حجازي

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في المنتدى العالمي للتعليم 2023 ، الذي تم عقده في لندن .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز التصريحات التي أدلى بها وزير التربية والتعليم على هامش مشاركته في المنتدى العالمي للتعليم 2023 :

  • وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية مسئولة عن ٢٥ مليون طالب وطالبة موزعين في ٦٠ ألف مدرسة 
  • جودة التعليم لا تتحقق دون الارتقاء بأداء المعلمين
  • وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية تبذلك أقصى جهدها للتصدي لظاهرة التسرب من التعليم
  • نعمل على محور الاتاحة باعتبار أن التعليم حق انساني للحياة
  • مدارس التعليم المجتمعي تستهدف سد منابع الأمية وإعطاء فرصة للطلاب المتسربين من مختلف الاعمار والبيئات الاجتماعية للالتحاق بقطار التعليم
  • هناك علاقة وثيقة بين التعليم ومعدل الإنجاب، ومصر تسخر كافة إمكانياتها لتحقيق استراتيجية تطوير منظومة التعليم ومواجهة التحدي الأهم المتمثل في الزيادة السكانية
  • مصر تضع تطوير المناهج التعليمية بالمراحل المختلفة على رأس أولوياتها
  • الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا متناهية الصغر والهندسة الوراثية ستغير شكل العالم ووظائف المستقبل
  • يجب ألا تقتصر المناهج على المحتوى والكتب الدراسية فقط، كما يجب أن يكون التركيز على نواتج التعلم وليس الاختبارات التحصيلية فقط.
  • التعليم تطور لينتقل من الحفظ والتكرار إلي الابتكار والإبداع ومن الاعتماد علي الآخرين إلى الاعتماد علي الذات وإنتاج المعرفة
  • مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا تعتمد مناهجها علي نواتج التعلم والتكامل بينها وليس كتب دراسية، بالإضافة إلى التدريس القائم علي المشروعات والكابستون 
  • تم الانتهاء من تطوير مناهج الصف الخامس الابتدائى، ويتم حاليا تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي
  • جاري وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية بملامح دولية.
  • عدد مدارس التعليم الثانوى ٢٥٠٠  مدرسة وجميعها مجهزة بالبنية التكنولوجية
  • نتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ يوم الأنشطة الرياضية
  • نتعاون مع وزارة الثقافة في تنفيذ يوم الأنشطة الثقافية والفنية
  • الوزارة نفذت العديد من الإجراءات التي تضمن تحفيز قدرات المعلمين مثل إطلاق مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة
  • اختيار المعلمين وتعيينهم في مصر يمر باختبارات وتدريبات متعددة لضمان امتلاكهم للمهارات التربوية والتكنولوجية والثقافية
  • تسعى الوزارة إلى زيادة عدد مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا  STEM على مستوى الجمهورية
  • منظومة التعليم الفنى تستهدف التحول نحو تعليم فنى يلبى احتياجات سوق العمل بأفضل معايير الجودة العالمية
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