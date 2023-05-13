20 تصريحا| ماذا قال رضا حجازي على هامش المنتدى العالمي للتعليم 2023؟

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في المنتدى العالمي للتعليم 2023 ، الذي تم عقده في لندن .
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز التصريحات التي أدلى بها وزير التربية والتعليم على هامش مشاركته في المنتدى العالمي للتعليم 2023 :
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية مسئولة عن ٢٥ مليون طالب وطالبة موزعين في ٦٠ ألف مدرسة
- جودة التعليم لا تتحقق دون الارتقاء بأداء المعلمين
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية تبذلك أقصى جهدها للتصدي لظاهرة التسرب من التعليم
- نعمل على محور الاتاحة باعتبار أن التعليم حق انساني للحياة
- مدارس التعليم المجتمعي تستهدف سد منابع الأمية وإعطاء فرصة للطلاب المتسربين من مختلف الاعمار والبيئات الاجتماعية للالتحاق بقطار التعليم
- هناك علاقة وثيقة بين التعليم ومعدل الإنجاب، ومصر تسخر كافة إمكانياتها لتحقيق استراتيجية تطوير منظومة التعليم ومواجهة التحدي الأهم المتمثل في الزيادة السكانية
- مصر تضع تطوير المناهج التعليمية بالمراحل المختلفة على رأس أولوياتها
- الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا متناهية الصغر والهندسة الوراثية ستغير شكل العالم ووظائف المستقبل
- يجب ألا تقتصر المناهج على المحتوى والكتب الدراسية فقط، كما يجب أن يكون التركيز على نواتج التعلم وليس الاختبارات التحصيلية فقط.
- التعليم تطور لينتقل من الحفظ والتكرار إلي الابتكار والإبداع ومن الاعتماد علي الآخرين إلى الاعتماد علي الذات وإنتاج المعرفة
- مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا تعتمد مناهجها علي نواتج التعلم والتكامل بينها وليس كتب دراسية، بالإضافة إلى التدريس القائم علي المشروعات والكابستون
- تم الانتهاء من تطوير مناهج الصف الخامس الابتدائى، ويتم حاليا تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي
- جاري وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية بملامح دولية.
- عدد مدارس التعليم الثانوى ٢٥٠٠ مدرسة وجميعها مجهزة بالبنية التكنولوجية
- نتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ يوم الأنشطة الرياضية
- نتعاون مع وزارة الثقافة في تنفيذ يوم الأنشطة الثقافية والفنية
- الوزارة نفذت العديد من الإجراءات التي تضمن تحفيز قدرات المعلمين مثل إطلاق مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة
- اختيار المعلمين وتعيينهم في مصر يمر باختبارات وتدريبات متعددة لضمان امتلاكهم للمهارات التربوية والتكنولوجية والثقافية
- تسعى الوزارة إلى زيادة عدد مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM على مستوى الجمهورية
- منظومة التعليم الفنى تستهدف التحول نحو تعليم فنى يلبى احتياجات سوق العمل بأفضل معايير الجودة العالمية