عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة: اهتمام كبير لتطوير وتأهيل طلاب الجامعات والخريجين لسوق العمل

صدى البلد

شاركت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب في فعاليات الملتقى التوظيفي بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمبادرتي "طور وغير" و"توظيف مصر"، الذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 13 -14 مايو الجاري.

ويهدف الملتقى لتوفير فرص عمل للشباب الخريجين من أبناء الجامعة في مختلف التخصصات، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور يحييى المشد رئيس الجامعة، وعمداء الجامعة، منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب وفريق عمل الإدارة المركزية، والذي ضم كل من سالي سعيد مدير وحدة "طور وغير"، أحمد جابر مدير إدارة المشروعات التجارية.

وخلال مشاركتها بالجلسة الحوارية والتي جاءت تحت عنوان "رؤى مستقبلية لاحتياجات سوق العمل والتوظيف وفق رؤية الدولة للتنمية المستدامة"، نقلت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب تحيات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، موكدةً أن وزير الشباب والرياضة يولي اهتماماً كبيراً لتطوير وتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل بالجامعات المصرية، من خلال برامج الوزارة لتمكين الشباب اقتصاديا.

واستعرضت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدمج الشباب بسوق العمل وتعريفهم بفرص العمل المتاحة، وتطوير مهاراتهم الوظيفية، وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي،  والاستفادة منهم في كافة المجالات في شركات القطاع الخاص.

كما شاركت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بجناح لتعريف الطلاب والخريجين بالأنشطة والبرامج التي تقدمهم بمبادرتي "طور وغير" و"توظيف مصر"، من خلال فريق عمل المبادرة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

شارك في الفعاليات نخبة من الشركات والمؤسسات الفاعلة في سوق العمل في مختلف القطاعات، والتي تستهدف طلاب وخريجي المجال الطبي والصيدلي والهندسي والتكنولوجي والمصرفي، وإدارة الأعمال، واللغات والإعلام.

92c7a264-1e78-4d91-9535-3aad825180df
92c7a264-1e78-4d91-9535-3aad825180df
ac07073f-7c55-42a9-81b6-a598c9030165
ac07073f-7c55-42a9-81b6-a598c9030165
70ae9496-5ae4-4809-ab29-9ace7c56db51
70ae9496-5ae4-4809-ab29-9ace7c56db51
2bc9a588-be4a-4b23-9d88-524b44809cd7
2bc9a588-be4a-4b23-9d88-524b44809cd7
2291b8c0-7fd7-4664-a13d-fd49fa53f15b
2291b8c0-7fd7-4664-a13d-fd49fa53f15b
cc99d6b2-0072-4afa-9384-9f1ef0d52227
cc99d6b2-0072-4afa-9384-9f1ef0d52227
c6d54d98-65c3-4c2c-9ed8-671735b7e5f0
c6d54d98-65c3-4c2c-9ed8-671735b7e5f0
034174e9-7b6e-4206-a932-94738b61efdd
034174e9-7b6e-4206-a932-94738b61efdd
21ba6356-6005-4e92-9726-648247c7f7e2
21ba6356-6005-4e92-9726-648247c7f7e2
7b8fe055-c40c-49bf-ac64-0f14bdf96a3e
7b8fe055-c40c-49bf-ac64-0f14bdf96a3e
692953f6-f4f7-44ec-93ae-3fb17692cc37
692953f6-f4f7-44ec-93ae-3fb17692cc37
990254f3-45f2-4769-898e-ffe664dd661d
990254f3-45f2-4769-898e-ffe664dd661d
93e2f577-84b4-4573-9b03-afe4bdaa975f
93e2f577-84b4-4573-9b03-afe4bdaa975f
134d600d-b138-41d2-8354-e69d68becf5b
134d600d-b138-41d2-8354-e69d68becf5b
4154b999-5171-4b4c-ac9f-3f653879ea7f
4154b999-5171-4b4c-ac9f-3f653879ea7f
741813be-fad1-4b06-ab71-39706d162f7a
741813be-fad1-4b06-ab71-39706d162f7a
وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة تمكين الشباب الملتقى التوظيفي بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا مبادرتي طور وغير فرص عمل للشباب الخريجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

خلال ساعات | إعلامى : قرارات من وزارة الرياضة بشأن نادي الزمالك

بعد الخسارة من الإسماعيلي .. ميدو يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك

ترشيحاتنا

وزير النقل: تأهيل 3 شركات تداول حاويات للطرح في البورصة

الجهاد الإسلامي: نشكر مصر وقيادتها على جهودها في وقف التصعيد بغزة

دويدار: الزمالك يلعب بطريقة سمك لبن تمر هندي

شوقي السعيد عن مباراة الوداد وصن داونز: 2 طرد بركاتك يا أهلي

بعد 22 عاما من رحيلها.. سعاد حسني حديث السوشيال ميديا|ما القصة؟

مختل عقليا يحاول إلقاء نفسه من أعلى لافتة إعلانية بدائري البساتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسوماته أظهرت الحركة التكعيبية بوضوح.. ذكرى ميلاد الفنان الفرنسي جورج براك|صور

ربطته بسلاسل .. عروس صينية تسحب زوجها وسط الشارع لسبب صادم

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل تخرج ابنتها| شاهد

حقيقة وجود بروتين في الخفافيش يشفي من كورونا

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ