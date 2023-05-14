الشباب والرياضة: اهتمام كبير لتطوير وتأهيل طلاب الجامعات والخريجين لسوق العمل

شاركت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب في فعاليات الملتقى التوظيفي بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمبادرتي "طور وغير" و"توظيف مصر"، الذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 13 -14 مايو الجاري.

ويهدف الملتقى لتوفير فرص عمل للشباب الخريجين من أبناء الجامعة في مختلف التخصصات، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور يحييى المشد رئيس الجامعة، وعمداء الجامعة، منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب وفريق عمل الإدارة المركزية، والذي ضم كل من سالي سعيد مدير وحدة "طور وغير"، أحمد جابر مدير إدارة المشروعات التجارية.



وخلال مشاركتها بالجلسة الحوارية والتي جاءت تحت عنوان "رؤى مستقبلية لاحتياجات سوق العمل والتوظيف وفق رؤية الدولة للتنمية المستدامة"، نقلت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب تحيات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، موكدةً أن وزير الشباب والرياضة يولي اهتماماً كبيراً لتطوير وتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل بالجامعات المصرية، من خلال برامج الوزارة لتمكين الشباب اقتصاديا.

واستعرضت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدمج الشباب بسوق العمل وتعريفهم بفرص العمل المتاحة، وتطوير مهاراتهم الوظيفية، وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والاستفادة منهم في كافة المجالات في شركات القطاع الخاص.

كما شاركت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بجناح لتعريف الطلاب والخريجين بالأنشطة والبرامج التي تقدمهم بمبادرتي "طور وغير" و"توظيف مصر"، من خلال فريق عمل المبادرة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

شارك في الفعاليات نخبة من الشركات والمؤسسات الفاعلة في سوق العمل في مختلف القطاعات، والتي تستهدف طلاب وخريجي المجال الطبي والصيدلي والهندسي والتكنولوجي والمصرفي، وإدارة الأعمال، واللغات والإعلام.

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