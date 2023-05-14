عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حقيقة تعدي سيدة وأنجالها على شخص وإطلاق النار عليه في بني سويف

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً ادعاء أحد الأشخاص بقيام إحدى السيدات وأنجالها بالتعدى عليه بالضرب وإطلاق أعيرة نارية تجاهه وقيامها بتحرير محاضر كيدية ضده زاعماً تواطؤ القائمين على قسم شرطة بنى سويف مع المشكو فى حقها.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 7 من الشهر الجارى تبلغ لقسم شرطة بنى سويف بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (المشكو فى حقها ، نجلها ، زوج كريمتها) ، طرف ثان: (الشاكى ، ونجله ، وشقيق الشاكى) لخلافات بينهم على تجارة، دون إصابات .

وتم ضُبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحد أفراد الطرف الأول مسدس صوت، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

إطلاق أعيره نارية إطلاق النار الأجهزة الامنية حدوث مشاجرة طرفى المشاجرة شرطة بنى سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

خلال ساعات | إعلامى : قرارات من وزارة الرياضة بشأن نادي الزمالك

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

بعد الخسارة من الإسماعيلي.. ميدو يتعهد برحيل هؤلاء اللاعبين من الزمالك

ترشيحاتنا

بعد الإفراج عنه.. عمران خان يدعو لتظاهرات جديدة في باكستان

بعد الخسارة من الإسماعيلي.. ميدو يتعهد برحيل هؤلاء اللاعبين من الزمالك

ماذا يقال للحاج عند سفره؟ عبارات توديع ضيوف الرحمن

الرئيس الأوكراني يعلن وصوله إلى العاصمة الألمانية برلين

رئيس لجنة العفو الأسبق: يجب انتهاء الحوار الوطني قبل 2024

حل سياسي وعودة آمنة.. الخارجية السعودية تستعرض مع المبعوث الأممي الملف السوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حط إيده على رجلي.. فتاة تشوه وجه متحرش في ميكروباص

بيع عجل بسعر خيالي في الصعيد.. ماذا يأكل؟

«لما طلعت روحي».. عرض مسرحي لفرقة النور للمكفوفين بثقافة أسيوط

رسوماته أظهرت الحركة التكعيبية بوضوح.. ذكرى ميلاد الفنان الفرنسي جورج براك|صور

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ