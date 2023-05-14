عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ناعمة وتذوب فى الفم .. طريقة عمل الغريبة

ناعمة وتذوب فى الفم
ناعمة وتذوب فى الفم .. طريقة عمل الغريبه

تقدم الشيف سلمى الحافظ طريقة عمل الغريبة بشكل يجعلها تذوب فى الفم وطريقة سهلة ومكونات بسيطة لعشاق الغريبة .

طريقة عمل بسبوسة بالزبادي بمذاق لا يقاوم

أصالة تتألق بإطلالة بيضاء في أحدث ظهور

المقادير لعمل الغريبة 

٤ كوب دقيق
1 كوب سكر ناعم
٢ كوب زبدة، على حرارة الغرفة
٤٠ فستق حلبي


طريقة عمل الغريبة

١. يوضع السكر الناعم والزبدة في الخلاط الكهربائي ويخلطوا جيداً للحصول على مزيج سلس أبيض اللون، ثم ينقل المزيج الى وعاء.
٢. يضاف الطحين ويخلط جيداً باليد للحصول على عجينة لينة ومتماسكة. تُعجن قليلاً ثم توضع في البراد لمدة ساعة.
٣. تخرج العجينة من البراد وتقطع الى كريات صغيرة بحجم الجوزة. تشكل كل كرة على شكل اصبع ثم تطوى اطرافه فوق بعضها البعض لتشكل حلقة.
٤. تزين كل قطعة غريبة بحبة فستق حلبي.
٥. تصف الغريبة في صينية مدهونة بالسمن، مع الحرص ان تبقى متباعدة لمسافة سنتمتر واحد.
٦. تخبز في الفرن على درجة حرارة منخفضة لمدة 20 دقيقة لتتحمر قليلاً.
٧. تترك الغريبة لتبرد قبل التقديم.

إطلالة بيضاء المقادير لعمل الغريبة طريقة عمل الغريبة الغريبة حرارة الغرفة طريقة عمل بسبوسة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

دعاء النبي في صلاة الفجر.. داوم عليه كل يوم يجعلك بـ«ذمة الله»

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. علي جمعة يحسم الجدل

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

بعد الخسارة من الإسماعيلي.. ميدو يتعهد برحيل هؤلاء اللاعبين من الزمالك

موضوعات متعلقة

طريقة عمل "دونات" محشوة بالكريمة المخفوقة والمربى

طريقة عمل عيش السرايا بخطوات سهلة

بتكلفة أقل .. طريقة عمل السحلب بالنشا

حلوى تركية.. طريقة عمل تشيز كيك الفستق

ترشيحاتنا

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

منتخب مصر يكشف موقف لاعبي الأهلي من المشاركة أمام غينيا

يوم 13 يتصدر.. إيرادات أفلام السينما أمس

لمن يعيش حالة حزن وكرب.. عليك بـ مفاتيح الفرج السبعة

رئيس رابطة تجار السيارات: الأغلبية وافقت على مقاطعة الدولار

في ذكرى وفاته .. تعرف على قصة حب أنور وجدي وليلى مراد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البامية تهزم السرطان.. فوائد أخرى اكتشفها

توقفوا عنها فورا.. عادة خطيرة عند تناول الفاكهة تسبب الأمراض

حط إيده على رجلي.. فتاة تشوه وجه متحرش في ميكروباص

بيع عجل بـ 137 ألف جنيه في الصعيد.. ماذا يأكل؟

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ