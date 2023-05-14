ناعمة وتذوب فى الفم .. طريقة عمل الغريبة

تقدم الشيف سلمى الحافظ طريقة عمل الغريبة بشكل يجعلها تذوب فى الفم وطريقة سهلة ومكونات بسيطة لعشاق الغريبة .

المقادير لعمل الغريبة

٤ كوب دقيق

1 كوب سكر ناعم

٢ كوب زبدة، على حرارة الغرفة

٤٠ فستق حلبي



طريقة عمل الغريبة

١. يوضع السكر الناعم والزبدة في الخلاط الكهربائي ويخلطوا جيداً للحصول على مزيج سلس أبيض اللون، ثم ينقل المزيج الى وعاء.

٢. يضاف الطحين ويخلط جيداً باليد للحصول على عجينة لينة ومتماسكة. تُعجن قليلاً ثم توضع في البراد لمدة ساعة.

٣. تخرج العجينة من البراد وتقطع الى كريات صغيرة بحجم الجوزة. تشكل كل كرة على شكل اصبع ثم تطوى اطرافه فوق بعضها البعض لتشكل حلقة.

٤. تزين كل قطعة غريبة بحبة فستق حلبي.

٥. تصف الغريبة في صينية مدهونة بالسمن، مع الحرص ان تبقى متباعدة لمسافة سنتمتر واحد.

٦. تخبز في الفرن على درجة حرارة منخفضة لمدة 20 دقيقة لتتحمر قليلاً.

٧. تترك الغريبة لتبرد قبل التقديم.