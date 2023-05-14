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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

صدى البلد

علّق الناقد الرياضي حسن المستكاوي،‏ على مباراة الذهاب بين الوداد المغربي، وصن داونز الجنوب أفريقي.

وكتب عبر تويتر: "تعادل سلبي بين الوداد وصن داونز، الفريق الجنوب إفريقي هاديء واثق ودافع جيدا وهجومه. معظمه من العمق . بينما كل هجمات الوداد تقريبا عبر كرات عرضية . ومهارات لاعبي صن داونز اجبرت الوداد المجهد بدنيا علي التراجع . صن داونز الذي لعب بعشرة لاعبين من الدقيقة ٤٣ ثم لعب بتسعة من الدقيقة ٩٥ ولم نشعر به يلعب ناقصا".

وخيم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث مباراة فريقي الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل الناميبي بيتر شالويلي هدفًا لـ صن داونز في الدقيقة التاسعة، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتحصل لاعب صن داونز على البطاقة الحمراء في الدقيقة 43 بسبب تدخله على لاعب صن داونز.

وتُقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل، على ملعب فريق صن داونز.

 

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