الاتحاد الأوروبي يحظر إعادة تشغيل خطوط أنابيب الغاز الروسية

أفادت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأحد نقلا عن مسؤولين مشاركين في المفاوضات أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي سيحظران واردات الغاز الروسي عبر المسارات التي قطعت فيها موسكو الإمدادات، حسبما نقلت رويترز.

وقالت الصحيفة إن القرار سيمنع استئناف صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى دول مثل بولندا وألمانيا، بعدما قطعت موسكو الإمدادات في العام الماضي.

من المقرر أن يضع قادة مجموعة السبع اللمسات النهائية علي هذا القرار في قمة تبدأ يوم الجمعة في مدينة هيروشيما اليابانية.

في سياق آخر قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا "ترفض تمامًا" اتهامات زعيم المعارضة التركية بأن موسكو تدخلت في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وكان كمال كيليجدار أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال الجمعة، إن حزبه لديه أدلة دامغة على مسؤولية روسيا عن نشر محتوى "زائف تماماً" عبر الإنترنت قبل التصويت المقرر، الأحد.

وقال بيسكوف الذي كان يتحدث للصحفيين إن روسيا تُثمن علاقاتها الثنائية مع تركيا وإن موسكو"ترفض بشدة" الاتهامات الموجهة إليها.