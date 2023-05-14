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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بعد اتهامات تدخلها في انتخابات الرئاسة التركية

أرشيفية
أرشيفية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا "ترفض تمامًا" اتهامات زعيم المعارضة التركية بأن موسكو تدخلت في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وكان كمال كيليجدار أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال الجمعة، إن حزبه لديه أدلة دامغة على مسؤولية روسيا عن نشر محتوى "زائف تماماً" عبر الإنترنت قبل التصويت المقرر، الأحد.

وقال بيسكوف الذي كان يتحدث للصحفيين إن روسيا تُثمن علاقاتها الثنائية مع تركيا وإن موسكو"ترفض بشدة" الاتهامات الموجهة إليها.

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وأضاف قائلاً: "نعلن رسمياً أنه ليس هناك شك بوجود أي تدخل. وإذا زود أحد ما السيد كليجدار أوغلو بهذه المعلومات، فإنه كاذب".

وكان المرشح السابق محرم إنجه قد انسحب من الانتخابات يوم الخميس، بسبب ما قال إنه "اغتيال معنوي" تعرض له، إثر نشر مقطع جنسي قال إنه لشخص يشبهه. وقال إنجه إنه لا يرغب في أن تلومه المعارضة إذا خسرت الانتخابات.

واتهم كليجدار أوغلو، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه يحظى بأفضلية بسيطة على الرئيس رجب طيب أردوغان، روسيا "بنشر مقاطع مفبركة" بتقنية "التزييف العميق".

وتحظى روسيا بعلاقات وطيدة مع تركيا على رأسها العلاقات الاقتصادية، وصادرات الغاز، بعدما اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تركيا أن تتحول إلى مركز رئيسي لتصدير الغاز الروسي للغرب.

وسيطر أردوغان على السلطة في تركيا لنحو عشرين عاما، وقادها إلى تطوير بنيتها التحتية، وتحسين اقتصادها، وبناء صناعات ضخمة على المستويات الاقتصادية والعسكرية.

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