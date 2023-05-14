أحمد صبري والعاملون بصدى البلد ينعون الحاج أحمد أبو العينين شقيق النائب محمد أبو العينين

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

ببالغ الحزن والأسى، ينعي الكاتب الصحفي/ أحمد صبري - رئيس تحرير موقع صدى البلد، والعاملون بالموقع، المغفور له بإذن الله، الحاج/ أحمد أبو العينين مدير عام مصانع سيراميكا كليوباترا جروب ، شقيق النائب/ محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

ويتقدم رئيس التحرير والصحفيون بالموقع، بخالص العزاء والمواساة، للنائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.