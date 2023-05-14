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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنشيلوتي يكشف تفاصيل إصابة كامافينجا قبل مواجهة مانشستر سيتي

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها إدواردو كامافينجا، لاعب الفريق، قبل مواجهة مانشستر سيتي، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض كامافينجا لإصابة في الركبة خلال مواجهة خيتافي، أمس السبت، في مسابقة الدوري الإسباني، أثارت قلق جماهير ريال مدريد قبل مواجهة السيتي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي:" كامافينجا أصيب بالتواء في الركبة، ولكنها مجرد ضربة، ركبته بحالةٍ جيدة".

أضاف:" على الرغم من معاناة كامافينجا من بعض الألم في داخل الركبة، لكن الأمر ليس مقلقا وسيتعافى قريبا، سيستريح من مران الأحد مثل جميع اللاعبين الذين لعبوا أمام خيتافي".

اختتم:" أعتقد انه سيتدرب يوم الاثنين مع الفريق دون مشاكل".

يذكر أن ريال مدريد تعادل مع مانشستر سيتي بهدف لمثله في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب “سانتياجو برنانبيو”.
 

كامافينجا أنشيلوتي مانشستر سيتي ريال مدريد دوري ابطال أوروبا خيتافي

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