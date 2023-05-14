الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ستة فلسطينيين من القدس المحتلة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ستة مواطنين فلسطينيين من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد هيثم محمود، وأحمد محيسن، ورياض أبو الحمص من بلدة العيسوية، ومحمد جميل حوشية، ومحمد يوسف حوشية من بلدة قطنة شمال غرب القدس، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا -لم تعرف هويته بعد- من بلدة جبل المكبر.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة شابا، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل آخران، عقب اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شابا أصيب بالرصاص الحي في الأطراف وصل إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس، خلال المواجهات التي اندلعت عقب عملية الاقتحام.