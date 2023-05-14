أستاذ مناخ: تعاقدنا مع دول أوروبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر تطبيقا لتوصيات COP27|فيديو

أكد الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، أنه بحلول عام 2035 سوف تحقق الدولة المصرية نسبة 42% إنتاجا للمستخدم من الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وطاقة استخدام غاز الهيدروجين الأخضر.

أستاذ مناخ: مصر تحتاج إلى تمويل كبير لتحقيق مشروعات الطاقة المتجددة

وقال "قطب"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر تحتاج إلى تمويل كبير لتحقيق مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكداً أن الدولة المصرية تعاقدت مع العديد من الدول الأوروبية لاستيراد الألواح الشمسية، ولإنتاجية الشراكة بين الدولة المصرية وأوروبا في إنتاج غاز الهيدروجين الأخضر في المنطقة الصناعية بخليج السويس.



وأضاف أستاذ المناخ: "سوف يكون هناك إنتاجية كبيرة للغاية من غاز الهيدروجين، تعويضاً لطاقة الوقود الأحفوري، وذلك تطبيقاً لتوصيات مؤتمرCOP27".