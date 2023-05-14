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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

على هامش مشاركته بختام نموذج المحاكاة.. رئيس جامعة أسيوط يستقبل أسامة الأزهري

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يستقبل الدكتور أسامة الأزهري

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد، الدكتور أسامة الأزهري  مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، و السفير عبد الفتاح عز الدين  سفير مصر السابق بشنجهاي _الصين،  والدكتور رحمت أمينج لاسيم نائب السفير الإندونيسي بمصر، والإعلامي الدكتور جمال الشاعر و مقرر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس معهد الإذاعة و التلفزيون.

وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، ووكلاء كلية التجارة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وقال رئيس الجامعة، إن زيارة تلك الكوكبة من الشخصيات البارزة داخل مصر وخارجها يأتى فى إطار مشاركتهم  فى حفل ختام المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC) للموسم السادس ، والمقرر لها أن تنطلق اليوم، بقاعة الدكتور محمد رأفت محمود بالمبنى الإداري بالجامعة.

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جدير بالذكر أن المؤتمر يشهد عددا من الجلسات النقاشية، بالإضافة إلى ندوة بعنوان: " منظمة التعاون الإسلامي ومواجهة الإلحاد " للدكتور أسامة الأزهري،  وذلك تحت إشراف  الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة والمشرف العام على النشاط، والدكتور الحسن خيرى، والدكتور محمد عبد الناصر المشرفين الأكاديميين على نشاط نموذج المحاكاة.

ويشارك  فى هذا  الموسم نحو  (400 ) طالب بواقع (13 ) كلية بالجامعة، و( 15 ) مقترحا بحثيا.

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أسيوط أخبار أسيوط جامعة اسيوط نموذج محاكاة الإتحاد الأوربي نموذج محاكاة الإتحاد الأوربي بجامعة أسيوط الدكتور أسامة الأزهري

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