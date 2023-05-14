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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحالف الأحزاب المصرية يشارك في أولى الجلسات النقاشية بالحوار الوطني

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر بجوار النائب مصطفى بكري بالحوار الوطني

ظهر تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم ٤٢ حزبا سياسيا بقوة فى اليوم الأول لانطلاق جلسات الحوار الوطنى بمشاركة جميع رؤساء الاحزاب أعضاء المجلس الرئاسى.

فقد تصدر المشهد النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب على المنصة الرئيسية وبجواره كمال حسانين رئيس حزب الريادة وامين تنظيم التحالف.

كما حضر النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى وعضو المجلس الرئاسى للتحالف والدكتور حسين ابوالعطا رئيس حزب المصريين وممدوح عبدالحكم رئيس حزب التحرير والدكتور محمد ابوالعلا رئيس الحزب الناصرى وسيد حسن رئيس حزب الثورة ورجب حميدة نائب رئيس حزب ارادة جيل والكاتب الصحفي محمود نفادى المتحدث الاعلامى باسم التحالف وحسام الحسينى امين عام حزب الخضر وخالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى وحسن ترك رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى وطارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين واللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيس حزب مصر بلدى.

الحوار الوطني المجلس الرئاسي تحالف الأحزاب المصرية تحالف الأحزاب حزب مصر بلدي

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