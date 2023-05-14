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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المجمدة واللي فكت.. إليك مدة صلاحية تخزين الكبدة في الفريزر بكل أنواعها

تخزين الكبدة واللحوم
تخزين الكبدة واللحوم

تعد الكبدة من أشهى الأكلات التى يحبها الصغار والكبار ويمكن طهيها بطرق مختلفة ولكن هل تعلم أن هناك بعض الأخطاء التى تجعلك تتناول كبدة منتهية الصلاحية رغم إعدادها فى المنزل.


ووفقا لما جاء فى موقع “stilltasty ”فإن هناك بعض الأخطاء التى نقع فيها عند إعداد الكبدة فى المنزل تجعلها منتهية الصلاحية بسبب سوء التخزين سواء كان تم شراؤها طازجة من الجزار أو معبئة ومجمدة.

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نعرض إليكم مدة صلاحية الكبدة المخزنة فى المنزل بمختلف حالاتها سواء النيئة أو المطهية أو المعبئة.


 مدة صلاحية الكبد النيء في الثلاجة أو الفريزر

 تعتمد الإجابة الدقيقة على هذا السؤال إلى حد كبير على ظروف التخزين واحفظ الكبدة فى مبردًا في جميع الأوقات.


مدة صلاحية الكبدة النيئة بعد تاريخ البيع

 بعد شراء الكبدة يمكن تبريده لمدة يوم إلى يومين  قد ينتهي تاريخ "البيع قبل" الموجود على العبوة خلال فترة التخزين هذه، ولكن تظل الكبدة آمنًا للاستخدام بعد تاريخ البيع إذا كان تم تخزينها بشكل صحيح.


يمكن حفظ الكبدة النيئة غير المفتوح في عبوته الأصلية عند وضعه في الثلاجة ؛ لزيادة العمر الافتراضي للكبدة، ولا تفتح العبوة حتى تصبح جاهزة للاستخدام.

الكبدة المجمدة الفاسدة


كم من الوقت يمكن ترك الكبدة النيئة في درجة حرارة الغرفة؟ 

تنمو البكتيريا بسرعة في درجات حرارة تتراوح بين 40 درجة فهرنهايت و 140 درجة فهرنهايت ؛ يجب التخلص من الكبدة إذا تركت لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة.
لإطالة العمر الافتراضي لكبدة النيئة، قم بتجميدها وضعها في الفريزر قبل انقضاء عدد الأيام الموضحة لتخزين الثلاجة.
يمكنك زيادة العمر الافتراضي لكبد البقر في الفريزر عن طريق تغليف عبوة المتجر الأصلية برقائق ألمنيوم شديدة التحمل أو غلاف بلاستيكي أو ورق تجميد أو وضع العبوة داخل كيس تجميد شديد التحمل لمنع احتراق المجمد.


مدة بقاء الكبدة النيئة في الفريزر

 عند تخزينها بشكل صحيح ، ستحافظ على أفضل جودة لحوالي 3 إلى 4 أشهر ، لكنها ستظل آمنة بعد ذلك الوقت، وقت التجميد المعروض هو للحصول على أفضل جودة فقط - كبد البقر الذي يتم تجميده باستمرار عند 0 درجة فهرنهايت سيبقى آمنًا إلى أجل غير مسمى.


 مدة صلاحية الكبدة النيء بعد تجميده وتذويبه

يمكن حفظ كبد البقر الذي تم إذابته في الثلاجة لمدة يوم أو يومين إضافيين في الثلاجة قبل الطهي ؛ يجب طهي كبد البقر الذي تم إذابته في الميكروويف أو في الماء البارد على الفور.


مدة صلاحية الكبدة في الثلاجة بمجرد طهيها

 عادة ما يبقى كبد البقر المطبوخ جيدًا لمدة 3 إلى 4 أيام في الثلاجة و 4 أشهر في الفريزر.

 

الكبدة مدة صلاحية الكبدة تخزين الكبدة منتهية الصلاحية نمو البكتيريا

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