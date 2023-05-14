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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر تدخل موسوعة جينيس لأكبر حوض سحب مياه وأكبر مزارع نخيل تمر|شاهد

محكم رسمي معتمد لدى
محكم رسمي معتمد لدى مؤسسة جينيس

قالت السيدة كنزي الدافراوي، محكم رسمي معتمد لدى مؤسسة جينيس: "أنا هنا لإعلان النتائج في محاولتين للتسجيل في جينيس للأرقام القياسية الأولى لأكبر حوض سحب مياه والثانية لأكبر مزارع نخيل تمر".

وأضافت “الدافراوي” خلال كلمتها اليوم في افتتاح موسم حصاد القمح: “ لقد قمت بفحص سجلكم عن كثب، ويسعدني جدًا أن أقول إنه تم الالتزام بجميع الشروط وتم تلبية جميع متطلبات التسجيل وبالنيابة عن جينيس للأرقام القياسية وأن نهنأكم على إنجازكم الرائع”.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد أضخم مصنع لإنتاج البطاطس النصف مقلية في الشرق الأوسط بمنطقة شرق العوينات بطاقة ٢٠ طنًا في الساعة

والمصنع ملحق بيه مجمع ثلاجات حفظ التقاوي و درنات البطاطس بطاقة ٦٤ ألف طن لخدمة مزارع البطاطس في شرق العوينات.
 

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