الداخلية تداهم مصانع الأسمدة غير المرخصة بالجيزة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة " الجيزة ".

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأسمدة والمُخصبات الزراعية " تم ضبط (4 مصانع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (160طن مواد خام تستخدم فى تصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة – 110 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية) مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات الإستثمارية المرخصة والمسجلة مُعدة للتعبئة والتداول .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .