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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالقاهرة

المتهمون وامامهم
المتهمون وامامهم المضبوطات

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في ضبط ثلاثة أشخاص لإدراتهم مصنع بدون ترخيص لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل بعابدين .

 تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين قيام أحد الأشخاص بإستئجار شقة كائنة بدائرة القسم وإستغلالها فى تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل بإستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إستهداف الشقة وأمكن ضبط 3 أشخاص وعُثر بداخلها على كمية كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة فى صناعة مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع - أدوات التصنيع – كمية كبيرة من العبوات والبخاخات البلاستيك الفارغة مختلفة الأحجام والأشكال "معدة للتعبئة" - علامات مائية وإستيكرات - مبلغ مالى .

وبمواجهتهم أقروا بإدارة المصنع بدون ترخيص وقيامهم بتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وطباعة الإستيكرات المضبوطة داخل مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى وبإستهداف المطبعة أمكن ضبط (مالك المطبعة) وبمواجهته بأقوال المتهمين إيدها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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