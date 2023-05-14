فارق لا يصدق.. كم يحصل بطل الدوري المصري مقارنة بالبريميرليج؟

تحولت كرة القدم في السنوات الأخيرة من مجرد هواية إلى صناعة ضخمة، ولعل الدوري الإنجليزي “الأفضل في العالم"، هو الأكثر ربحا نظرا لعدة أمور أبرزها تذاكر المباريات وعوائد البث ومكافآت البطولة، وتختلف العوائد من دوري إلى آخر وفقا لجودة اللاعبين وقوة المنافسة.

ومع اقتراب مانشستر سيتي من حصد لقب الدوري الإنجليزي 2022-2023 بعد صراع شرس مع آرسنال، بدأت الصحف البريطانية في حساب الأرباح التي يمكن أن تدخل خزينة النادي السماوي هذا الموسم.

صحيفة “ذا صن"، ذكرت في تقرير لها “مؤخرا”، أن مانشستر سيتي بإمكانه حصد 285 مليون جنيه إسترليني كجوائز مالية هذا الموسم، منها 164 مليون جنيه إسترليني حال التتويج بلقب الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

أما الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا سيضمن للسيتي مكافأة أقل من قيمة التتويج بالبريميرليج لكنها ضخمة أيضا وهي 117.2 مليون جنيه إسترليني.

بطولة ثالثة ينافس عليها مانشستر سيتي هذا الموسم وهي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيواجه مانشستر يونايتد في المباراة النهائية، وتبلغ مكافأة البطولة 3.9 مليون جنيه إسترليني.

كم يحصل بطل الدوري المصري؟

في العام الماضي، صرح أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية بأن بطل الدوري المصري يحصل على مكافأة قيمتها 300 ألف جنيه، لكن الرابطة تعمل على رفع قيمة المكافأة خلال الفترة المقبلة.

وتعتمد الأندية المصرية على عقود الرعاية والبث فقط، أما مكافآت المشاركة في البطولات المحلية فهو مصدر مفقود.