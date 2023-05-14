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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بنك مصر يتخارج من كامل مساهمته في شركة البويات والصناعات الكيماوية «باكين»

بنك مصر
بنك مصر

أعلن بنك مصر عن إتمام صفقة بيع كامل حصته برأسمال البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، وذلك من خلال عرض استحواذ شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة على شركة "باكين" البالغة حوالي 955.2 مليون جم.

تأسست شركة باكين كشركة مصرية عام 1958، وهي تعمل في مجال إنتاج الدهانات والطلاءات والمواد الكيميائية. 

تمتلك الشركة ثلاثة مصانع في مصر وليبيا بإجمالي طاقة إنتاجية حوالي 94 ألف طن، وتصدر باكين منتجاتها إلى أكثر من 16 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط. 

تهدف الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة لعملائها في مختلف القطاعات مثل البناء والصناعة والسيارات والديكور.

وصرح محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بأن خطوة بيع شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين" جاءت في إطار الإستراتيجية العامة للدولة لجذب الاستثمار الخارجي، وتشجيع دور القطاع الخاص، كما يتماشى تخارج البنك مع استراتيجيته التي تستهدف التخارج من المساهمات الناضجة التي حققت عائدا قويا لبنك مصر، وذلك من أجل عملية إعادة تدوير المحفظة الاستثمارية واستخدام الأرباح الناتجة من التخارج في الدخول في مساهمات جديدة من أجل تفعيل دور بنك مصر في تسريع نمو الشركات من خلال زيادة رؤوس أموالها وتشغيلها في مشروعات تحقق التنمية المستدامة للشركات حسب استراتيجية بنك مصر، كما تدر عوائد بمعدلات نمو مرتفعة تساهم في نمو الاقتصاد المصري. 

من جانبه، قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن استحواذ شركة الأصباغ الوطنية الإمارتية على "باكين"، يعد خطوة إيجابية ومبشرة ضمن خطة الحكومة للتخارج الكلى أو الجزئي من 32 شركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء بالبيع لمستثمر استراتيجي كما هو الحال مع شركة "باكين"، أو من خلال الطرح للاكتتاب العام في البورصة المصرية. 

وأضاف: “كما أن اشتداد المنافسة على الاستحواذ على الشركة من شركات محلية ودولية في صناعة الطلاءات والدهانات هو دليل على جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصري”. 

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