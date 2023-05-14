عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أحمد الوكيل: نحتاج للتوسع في الأراضي الزراعية لضمان الأمن الغذائي

الاستاذ أحمد الوكيل
الاستاذ أحمد الوكيل

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط إن غرفة الإسكندرية هي الغرفة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط، وصوت القطاع الخاص في مصر في جهوده المستمرة لدعم الاقتصاد المصري المتنامي.

 

وأضاف خلال كلمته في ورشة العمل للتوعية بالمياه للشباب والإعلامين، والتي تنظمها غرفة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أنه سعيد برؤية مستقبل مصر ، وشبابنا المتعلم جيدًا ، من شركائنا ومراكز الفكر من جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية، حيث لدينا معًا عشرات المشاريع والمبادرات، بفضل المفوضية الأوروبية التي قدمت لدينا مئات الملايين من اليورو على مدى العقدين الماضيين.

ضبط وبحوزته 160 لفافة هيروين.. جنايات الإسكندرية تعاقب متهمًا بالسجن 6 سنوات

تحديات العمل الأكاديمي في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.. ندوة بجامعة الاسكندرية

وأوضح أن مثل هذه المشاريع تغطي جميع قطاعات الأعمال، وتدعم المبتكرين والشركات الناشئة ، وبالطبع المياه بمشاريع مثل Maia-Taqa وغيرها.

واستكمل أن متطلبات مصر المائية آخذة في الازدياد بسبب تزايد عدد السكان، وتحسين مستويات المعيشة، والتوسع في الأراضي الزراعية لضمان الأمن الغذائي.

 

وأشار إلى أن التخطيط السليم والإدارة المتكاملة لموارد المياه في مصر عملية معقدة تتطلب النظر في العديد من الجوانب المختلفة: الموارد المائية المتاحة ، ومتطلبات المياه من مختلف القطاعات ، ونوعية المياه.

 

أما فيما يتعلق بالموارد المائية ، فإن العجز الحالي يصل إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا ، يتم تغطيته بشكل رئيسي من خلال إعادة استخدام الصرف الزراعي إما من خلال محطات الخلط أو إعادة الاستخدام غير القانوني المباشر لمياه الصرف للري ، مما يؤثر سلبًا كبيرًا على معايير الصحة البيئية.

 

وأكد أن الحكومة المصرية تتخذ بالفعل إجراءات لإعداد البلاد للمستقبل، كما تؤكد قضية الندرة على الحاجة إلى تدابير مبتكرة لتحسين استخدام الموارد الحالية، لإنشاء منصة متكاملة لتنسيق الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم فوائد الأنشطة الاقتصادية، هذا إلى جانب مشاريع تحلية المياه الضخمة التي تعمل بالطاقة الشمسية ، وضخ المياه بالطاقة الشمسية للزراعة ، وتقليل النفايات ، وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير.

 

وأفاد بأن جدول أعمال 2030 ، يعكس تحديد هدف التنمية المستدامة المخصص للمياه (SDG 6) أهمية قضايا المياه والصرف الصحي في جدول الأعمال السياسي العالمي ، إلى جانب أن المياه لها دور حاسم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة المختلفة.

ولكن الأهم من ذلك هو دور المبتكرين والشركات الناشئة في المستقبل ، الذين يمكنهم ابتكار التقنيات وبدء الشركات التي يمكنها تعزيز الاستخدام الأكثر كفاءة للمياه من خلال تقليل النفايات وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

 

جاء ذلك بحضور السفير كريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي، وعضوي مجلس الإدارة محمد حفني، والمهندس شريف الجزيري، وأدار الحوار الدكتور علاء عز الأمين العام لCEEBA.

الاسكندرية الاتحاد الأوروبي الأراضى الزراعية الإقتصاد المصرى الأكاديمية العربية البحر الابيض المتوسط الامن الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

ننشر الصور الأولى لحريق هائل بمعرض شباب مصر في بني سويف

ضربة موجعة للمتلاعبين بأسعار الذهب.. ماذا فعلت البورصة المصرية؟

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

شوبير يكشف عن فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد بمونديال الأندية 2025

الجنيه يستعيد عافيته.. الدولار يتراجع في العقود الآجلة وسعره الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

تحمل المرض صابرًا محتسبًا.. أبو العينين ينعى شقيقه: سلاما لروحك الطاهرة

القصير: 7.5 مليار دولار إجمالي صادرات المنتجات الزراعية.. فيديو

ناجح إبراهيم محذرا: إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز مدخل للمطالبة بحقوق المثليين

إشارة قوية.. شولتز يستقبل زيلينسكي بدعم كبير لأعوام قادمة

وصول سفن الخدمات البحرية لميناء بورسعيد لإطلاق عملية التموين خلال أيام

الرئيس السيسي يستمع للشرح التفصيلي لعدد من المشروعات بشرق العوينات|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هجوم تمساح ضخم على زائري حديقة مشهورة بأستراليا.. شاهد ماذا حدث

لزيادة الوعي بالسرطان.. سيدة تشارك تجربتها واكتشافه بالمصادفة.. إليك القصة كاملة؟

طريقة عمل صوص البافلو المستخدم مع أجنحة الدجاج

بتعمل 3 حاجات يومية.. ما سر جمال ونضارة بشرة جومانا مراد؟

فيديو

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

ضربات متتالية لـ أسعار الذهب.. والجنيه يتعافى أمام الدولار

معلّم كالأب.. طالبات هندسة الأزهر يكرّمن أستاذهن بهذه الطريقة والأخير يرد| فيديوجراف

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ