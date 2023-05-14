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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحديات العمل الأكاديمي في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.. ندوة بجامعة الاسكندرية

ندوة بجامعة الاسكندرية
ندوة بجامعة الاسكندرية

عقد مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية ندوة تحت عنوان "تحديات العمل الأكاديمي في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي"، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

 ألقى المحاضرة الدكتور نبيل صلاح العربي أستاذ الاقتصاد الرقمي بالكلية والمستشار لدى أحد مشروعات برنامج الأمم المتحدة للتنمية سابقاً.

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 وفى كلمته أشار الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية إلى أهمية موضوع الندوة وحداثته وتداعيات التطورات المتلاحقة المتسارعة في عالم الذكاء الاصطناعي التي ربما تكون خطيرة جداً على مستقبل البحث العلمي.
وحدّد الدكتور نبيل العربي خلال محاضرته أبرز موضوعات الندوة وهى التعريف بالمحاور الآلي بالذكاء الاصطناعي ChatGPT وأهم خصائصه وإصداراته وكيف يعمل وأمثلة عملية لاستخدامه في مهام  تدريسية (تصميم المقرر وضع الإختبار - إجابة الاختبار - تصحيح الواجبات- شرح المفاهيم للطلاب- إجابة الأسئلة- حل المسائل) وأمثلة عملية لاستخدامه في البحث العلمي: (اقتراح فكرة البحث عرض خلفية عامة عن الموضوع عرض قائمة مراجع في الموضوع كتابة مقالة مع المراجع إعادة صياغة النص الترجمة)، وقام أعضاء هيئة التدريس الحاضرون في الندوة بتقييم إنتاج المحاور الآلي وبيان مواطن القوة والضعف، وتم مناقشة أبرز تحديات تطبيقات المحاور الآلي الذكاء الاصطناعي في العمل الأكاديمي، ومن أهمها تقديم إجابات تبدو معقولة ولكنها غير صحيحة والاستشهادات الوهمية وتهديد نزاهة الإنتاج العلمي بالسرقة الأدبية ونشر المعلومات المضللة.

الاسكندرية أستاذ الاقتصاد أحمد وهبان الاقتصاد الرقمي الأمم المتحدة الدراسات الاقتصادية الدكتور أحمد وهبان الذكاء الاصطناعي العلوم السياسية برنامج الأمم المتحدة تطبيقات الذكاء الاصطناعي

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