إشارة قوية.. شولتز يستقبل زيلينسكي بدعم كبير لأعوام قادمة

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، إن زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، إلى برلين أرسلت "إشارة قوية".

وأكد شولتز، في مؤتمر صحفي مشترك، أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا لأعوام قادمة "طالما كان ذلك ضروريا".

وأشار المستشار الألماني إلى أن المساعدات التي وصلت كييف حتى الآن وصلت إلى نحو 17 مليار يورو منذ بداية الحرب.

وتابع: "ألمانيا ستقدم حزمة دعم جديدة لأوكرانيا بـ 2.7 مليار يورو".

وأضاف شولتز أن ألمانيا تقف مع شركائها "في وجه روسيا لمحاسبتها على أفعالها الخاطئة".

كما شدد على ضرورة تقديم المسؤولين عن الحرب في أوكرانيا للعدالة.

ومن جانبه، اعرب زيلينسكي عن رغبته في أن تنتهي الحرب بسلام عادل دون الخضوع لشروط روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الألماني فرانك وولتر شتاينمير، اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي في برلين، في زيارته الأولى للبلاد منذ حرب روسيا على بلاده، بينما يقوم بجولة إلى الحلفاء الأوروبيين سعيا لزيادة الدعم.

وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ألمانيا على دعمها الكبير.

ووصل زيلينسكي، في منتصف الليل إلى برلين على متن طائرة حكومية ألمانية قادما من روما، حيث التقى برئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، والبابا فرانسيس، الذين أشاروا إلى أن الفاتيكان سيساعد في إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين اتخذتهم روسيا.

وكتب زيلنسكي، في كتاب زوار الرئاسة الألمانية: "في أكثر الأوقات صعوبة في التاريخ الحديث لأوكرانيا، فخور بأن تكون صديقنا الحقيقي وحليفنا الموثوق".

وأكد: "سنفوز معا ونعيد السلام إلى أوروبا".

