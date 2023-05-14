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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحوث الإلكترونيات يوقع عقد مشروع بحثي مع شركة PICS للنظم والعمليات الهندسية

معهد بحوث الإلكترونيات
معهد بحوث الإلكترونيات

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030). 

وقال عاشور إن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تؤكد مبدأ المشاركة الفعالة بين المراكز والمعاهد البحثية وشركات الصناعة والإنتاج، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وتحديد الأولويات التي يمكن من خلالها دفع عجلة الاستثمار. 

ولفت لأهمية الدور المجتمعي والخدمي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في جميع المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع.

وفي هذا الإطار، وقع معهد بحوث الإلكترونيات عقد مشروع بحثي تطبيقي مع شركة بيكس PICS للنظم والعمليات الهندسية؛ بهدف تنفيذ دراسة بحثية لتطوير محول قدرة خلايا ضوئية مربوط بالشبكة بقدرة 20 كيلو وات.

وقع عقد المشروع الدكتور شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والمهندس سامح محمد عزت، رئيس مجلس إدارة شركة بيكس للنظم والعمليات الهندسية، وذلك بحضور الدكتور عصمت عبد الفتاح، رئيس المعهد الأسبق، والدكتور محمد زهران، المستشار العلمي للمعهد ورئيس هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء السابق، والدكتور محمود سالم، القائم بأعمال رئيس قسم الطاقة العالية وتحويل الطاقة والمشرف على الشئون الفنية والإدارية بالمعهد، والدكتور محمود فخر، القائم بأعمال رئيس قسم الحاسبات والنظم والمشرف على الأقسام العلمية والإدارة العامة للمعامل المركزية بالمعهد، والدكتور أحمد طوبال، المشرف على المكتب الفني، والدكتور أسامة عرفة، بقسم الطاقة العالية وتحويل الطاقة بالمعهد، وحضر من شركة بيكس الدكتور عمرو صالح، والدكتور محمد حمدي، والمهندس محمد رضوان.

وخلال مراسم توقيع العقد، صرحت الدكتورة شيرين محرم بأن التعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات وشركة “بيكس” جاء في إطار الدور الحيوي للمعهد في التعاون مع الصناعة الوطنية ممثلة في الشركات الخاصة والعامة العاملة في مجال صناعة الإلكترونيات والطاقة، وفي مجال التنمية الصناعية.

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وأضافت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن التعاون بين الطرفين يهدف للاستفادة من الخبرات العلمية المتميزة بالمعهد، مؤكدة أن المعهد يسعى جاهدًا للتعاون مع المجتمع الصناعي وأن يكون ذراع البحث والتطوير لمختلف القطاعات، لافتة إلى أن هذا التعاقد يعد مثالًا لثقة القطاع الصناعي في إمكانيات المعهد وقدرته على حل المشكلات وتطوير المنتجات.

وأوضحت أن المشروع يهدف للتغلب على مشكلة الشوشرة الداخلية التي تعوق عمل محول القدرة ثلاثي الأوجه وثلاثي المستويات الذي يعمل بالخلايا الضوئية. 

وأشارت إلى أن أعمال المشروع تشتمل على مناظرة وبحث مصادر الشوشرة الداخلية، وطرق التغلب عليها، والحد من آثارها، بالإضافة إلى إعادة تصميم دوائر تهيئة الإشارات التماثلية والرقمية واللوحة الأم لمعالج الإشارات الرقمي، وتصميم شاشات البيان، فضلًا عن إعادة تجميع المنظومة والاختبارات النهائية.

من جانبه، أوضح المهندس سامح محمد أن شركة PICS للنظم والعمليات الهندسية تعد شركة مساهمة مصرية تعمل في مجال التنمية الصناعية، معربًا عن سعادته بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات باعتباره بيت خبرة متميزا في إجراء البحوث في مجالات هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات والمعلوماتية.

فيما أوضح الدكتور أسامة عرفة، الأستاذ بقسم الطاقة العالية وتحويل الطاقة بالمعهد والباحث الرئيسي للمشروع، أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه بمعهد بحوث الإلكترونيات في مسار المشروعات البحثية الممولة من خلال شركة خاصة، مشيرا إلى أنه يقوم بتنفيذ أعمال المشروع فريق مشترك من باحثي المعهد ومهندسي الشركة.
 

الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي رؤية مصر 2030 معهد بحوث الإلكترونيات الدكتور شيرين محمد عبدالقاد

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