الفرنسي توربان حكما لمباراة الإنتر وميلان بأبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " اليوم الأحد عن اسم الحكم الذي سيدير مباراة ميلان وجاره إنتر، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يدير الحكم الفرنسي كليمون توربان مواجهة ديربي ميلانو المقرر في ملعب سان سيرو، يوم الثلاثاء المقبل.

وأدار توربان نهائي دوري الأبطال العام الماضي بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في 28 مايو 2022 الذي انتهى بفوز الملكي بهدف نظيف.

وكان الحكم الفرنسي قد ظهر في النسخة الجارية من دوري الأبطال في مواجهات إنتر وبايرن، ليفربول وجلاسجو رينجرز، أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن، توتنهام وميلان، بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.