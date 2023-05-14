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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: القومي لتنظيم الاتصالات حقق زيادة في الإيرادات قدرها 31%

إجتماع لجنة الإتصالات
إجتماع لجنة الإتصالات بالبرلمان

ترأس النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتم استعراض المؤشرات والنتائج التي حققها الجهاز في الحساب الختامي عن العام المالي 2021/2022، بالإضافة الي الإيرادات التي حققها الجهاز في المصروفات العامة.

 

واستعرض المهندس أشرف حسني نائب رئيس الجهاز للشئون المالية أمام اللجنة الجهود والإنجازات التي تمت خلال العام الماضي في مختلف الجوانب العديدة.

وأكد بدوي أن القومي لتنظيم الاتصالات حقق طفرة كبيرة خلال أعمال ترجمتها ماتحقق من إنجازات علي أرض الواقع.

 

وأضاف بدوي أن نتائج أعمال الجهاز عن العام المالي 2021-2022 أسفرت عن تحقيق اجمالي إيرادات بلغ 8.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 31% عن المستهدف البالغ 6.65 مليار وبمعدل تطور 18% عن المحقق في العام السابق 2020-2021 والبالغ 7.35 مليار ، ونتج عنها فائض بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ 5.8 مليار بنسبة زيادة 38% من المستهدف البالغ 4.2 مليار وبمعدل تطور 24% من فائض العام السابق 2020-2021 والبالغ 4.7 مليار (بلغت حصة الخزانة العامة منه 3.5 مليار).

 

وتابع بدوي أن الجهاز ساهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة ب 5.2 مليار جنيه تمثلت في فائض للحكومة قدره 3513 مليون جنيه بزيادة 38.5% عن المستهدف تحقيقه بالإضافة الى ضرائب الدخل 1687 مليون جنيه مستحقات الخزانة العامة للدولة.

 

ولفت بدوي بأن الجهاز ينفق ثلاثة مليارات جنيه على مشروعات الخدمة الشاملة "حياة كريمة" و"نشر الخدمات على الطرق وفي المناطق النائية" تمثلت في: انشاء وتأجير أبراج اتصالات لاسلكية تشاركية بعدد 491 قرية ضمن المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة وتوصيل 10.390 خط فيبر بتكلفة تقديرية 30 ميلون جينة في محافظات شمال سيناء القليوبية. الفيوم. ومطروح.

رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب النائب أحمد بدوي المصروفات العامة الانجازات القومي لتنظيم الاتصالات

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