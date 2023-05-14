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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زوجتي حامل.. سائح أمريكي يشيد بالخدمات المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر|شاهد

صدى البلد

"أنا وزوجتي قادمان من الولايات المتحدة الأمريكية، وزوجتي حامل، تعاني من أوجاع في المعدة، وكانت متعبة جدًا جدًا .. كنت قلقاً عليها جدًا، وكيف يمكن أن تكون المستشفيات خارج بلدي الأم .. الأطباء والممرضات في غرفة الطوارئ قدموا خدمة ممتازة، وكانوا يجيبون عن كل تساؤلاتنا وأظهروا قدرًا كبيرًا من الاهتمام والعناية .. شكرًا جزيلًا على كل شيء، أنا وزوجتي مُمتنان للأطباء والممرضات".

بهذه الكلمات أشاد أحد السائحين الأمريكيين في الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، حيث حضر السائح الأمريكي إلى مستشفى الكرنك الدولي، ومعه زوجته" حامل في الشهور الأولى"، وهي تعاني من نزيف، وعلى الفور تم توجيههم إلى مستشفى إيزيس التخصصي الأولى من نوعها لتقديم خدمات علاج أمراض النساء والتوليد بصعيد مصر.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنه على الفور تم الكشف على المريضة بمستشفى إيزيس التخصصي، وإجراء كافة الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة لها، إضافة إلى المتابعة الطبية للمريضة، وخروجها بحالة صحية جيدة ومستقرة بعد التحسن في المستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جودة وتميز الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر، وجاهزيتها العالمية.. 

وتابع: نمتلك منشآت وتجهيزات وكوادر طبية على أعلى مستوى تؤهلنا لتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى الدوليين تحت مظلة مشروعنا للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر).

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