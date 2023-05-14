زيلينسكي يتحدث عن هزيمة "لا رجعة فيها" لروسيا خلال هذا العام

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن كييف ومؤيديها الغربيين يمكن أن يحققوا هزيمة "لا رجعة فيها" لروسيا في حربها ضد أوكرانيا هذا العام.

وقال الرئيس الأوكراني، في مؤتمر صحفي مشترك، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، في برلين أن كييف ستكون ممتنة دائما لألمانيا على دعمها خلال الحرب الكامل لروسيا.

وتابع: "لقد حان الوقت لنا لتحديد نهاية الحرب بالفعل هذا العام، يمكننا أن نجعل هزيمة المعتدي التي لا رجعة فيها بالفعل هذا العام".

ومن المتوقع أن تطلق أوكرانيا عمليات مضادة رئيسية في الأسابيع المقبلة لمحاولة استعادة مساحات شرقها وجنوبها من القوات الروسية التي أطلقت حربا واسعة النطاق في فبراير من العام الماضي.

وقال زيلنسكي، إن كييف مستعد لمناقشة المبادرات الخارجية من الدول الأخرى لجلب السلام إلى بلده، لكن يجب أن تستند تلك المقترحات إلى موقف أوكرانيا وخطة السلام.

وأضاف: "الحرب تحدث على أراضي بلدنا، وبالتالي فإن أي خطة سلام ستستند إلى مقترحات أوكرانيا".

واستبعدت كييف فكرة أي تنازلات إقليمية لروسيا وقالت إنها تريد كل شبر من أرضها. وتدعي روسيا ضم شبه جزيرة القرم وأربع مناطق أوكرانية أخرى، والتي تسميها موسكو الآن "أراض روسية".