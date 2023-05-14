ضبط سائق توك توك وآخرين قاموا بحركات استعراضية بالقاهرة

كشف رجال أمن القاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" يتضمن قيام سائق مركبة "توك توك" بحركات استعراضية بالشروق.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً سير أحد الأشخاص بمركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة برعونة وبجواره أحد الأشخاص وأعلى سقف "التوك توك" شخص ثالث معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

وبالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط الثلاثة أشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو مقيمين بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهـم الواقعـة للتباهـى والـتفاخـر ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.