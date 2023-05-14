«تحت الترابيزة».. الصراع الطبقي بشكل كوميدي في ثقافة طور سيناء

جسد شباب المسرح بقصر ثقافة طور سيناء الصراع الطبقي الذي يدور في المجتمع بشكل كوميدي ساخر على خشبة مسرح قصر ثقافة طور سيناء.

وأبدع شباب المسرح في تمثيل الأدوار في استعراض نال إعجاب الجماهير.

تدور أحداث المسرحية حول طبقة من الفقراء يعيشون تحت ترابيزة طبقة أرستقراطية غنية، وينتظرون الفتات الملقى من الطعام من هذه الأسرة لسد جوعهم.

وقد واصل العرض المسرحي "تحت الترابيزة" للمخرج جمال مهران، تألقه على مسرح قصر ثقافة طور سيناء بحضور جمع من أهالي مدينة طور سيناء.

يتناول العرض المسرحى قضية الصراع بين طبقات وشرائح المجتمع المتنوعة فى إطار درامى، من خلال تعايش مجموعة شخصيات أسفل منضدة وأخرى فوق المنضدة، وبين هذا وذاك تكشف كل شخصية أسفل المنضدة عن معاناتها، وتعيش هذه المجموعة على الفتات الذى يلقى إليها من أعلى المنضدة.

العرض تأليف سامح عثمان، وديكور وملابس محمد أبو عمرة، وأشعار سامح الرازقى، وموسيقى وألحان أحمد العجمى.

يدور الصراع بالعرض "تحت الترابيزة" حتى تصعد مجموعة الشخصيات أسفل المنضدة إلى أعلى المنضدة، وتكتشف أنهم يعاملون الناس الأخرى أسفل المنضدة بنفس الطريقة التى كانوا هم يعيشون عليها، وتدور أحداث العرض المسرحى لنكتشف مرة أخرى أنهم كانوا يعتقدون بصعودهم أعلى المنضدة أنهم وصلوا للنهاية، ولكن نكتشف أن هناك منضدة أخرى تعلو منضدتهم.

العرض المسرحى "تحت الترابيزة" بطولة أحمد قنديل، وفريج عطية، وياسمين فتوح، ومحمد البهيدى، ومنة أحمد، وإخراج جمال مهران.

العرض المسرحى شريحة مسرحية لقصر ثقافة طور سيناء، يقدم على مسرح القصر ويستمر عرضه حتى غد، الاثنين، ويأتي ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة طور سيناء الثقافي إدارة أحمد فريج.

صور من المسرحية

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