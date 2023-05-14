مسئول مقرب من أرودغان: سنحترم نتائج الانتخابات أيًا كانت

أكد مسئول كبير مقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيتم احترام نتائج الانتخابات الجارية اليوم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وقال فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، رجب طيب أرودوغان، إن حزب العدالة والتنمية سيحترم نتائج الانتخابات أيا كانت، مشيرًا بذلك إلى الاستطلاعات التي تقول بتقدم مرشح المعارضة على الرئيس التركي بفارق ضئيل.

وتظهر بعض استطلاعات الرأي أن نسبة تأييد أردوغان أقل من خصمه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو قبيل الجولة الأولى من التصويت، على الرغم من أن الفارق تقلص في الآونة الأخيرة.

ولا يزال الغموض يكتنف السباق البرلماني، وسط توقعات بفوز المعارضة بأغلبية ضئيلة.