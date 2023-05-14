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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عبدالغفار: النهوض والارتقاء بمهنة الصيدلة من أهم الملفات في أولويات وزارة الصحة

صدى البلد

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً للنهوض والارتقاء بمهنة الصيدلة، نظراً للدور الحيوي والمؤثر الذي يلعبه الصيدلي في مختلف مجالات القطاع الصحي.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر، الذي عقد اليوم الأحد، بعنوان «أصالة التميز في الصيدلة، ورؤية مصر للرعاية الصحية 2030» تحت رعاية وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وبالتزامن مع الملتقى التوظيفي السادس عشر لعام 2023.

وأشار الوزير خلال كلمته إلى أهمية انعقاد المؤتمر بحضور عدد كبير من الخبراء والأكاديميين والباحثين وصناع القرار في المجال الصيدلي، لمناقشة ومواكبة التطور الذي يشهده العالم في المجال الصيدلي، لافتاً إلى أن كليات الصيدلة قادرة على قيادة ثورة تصحيحية كبيرة للعلوم والمناهج العلمية لمواكبة التطورات العالمية.

وأكد الوزير على أهمية تدريب الدفعات الجديدة من كليات الصيدلة في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة، وعلى رأسها وحدات الرعاية الأساسية، بما يضمن تحقيق التطوير التدريبي للصيادلة وتأهيلهم لسوق العمل بناء على ما تم دراسته أكاديمياً في الجامعات، مؤكداً على الدور المؤثر للصيادلة بالمنشآت الصحية.

وأشار عبدالغفار، إلى أن الوزارة تحرص على العمل الدؤوب لتنفيذ استراتيجيات الارتقاء بالقطاع الصحي، وفقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030، التي تتضمن توطين الصناعات الدوائية باعتبارها صناعة استراتيجية، ترتبط ارتباطاً وثيقاَ بصحة المواطن، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من تصنيع الأدوية محليا، وفقاً للمواصفات والمعايير العالمية.

من جانبه، أكد الدكتور عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أهمية كلية صيدلة القاهرة على مستوى الشرق الأوسط، نظراً لريادتها وتميزها، وتطورها على المستويين التعليمي والبحثي، منوها بأن الموتمر يكتسب أهمية كبيرة من خلال التعاون المثمر بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الدواء المصرية.

ولفت «الخشت» إلى العمل الدؤوب على تنفيذ خطة الجامعة، بما يتفق مع رؤية «مصر 2030» فيما يخص الرعاية الصحية، من خلال مشاركة كلية الصيدلة في تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى بالعمل على تخريج أجيال من الصيادلة لتصبح جزء من فريق العمل الطبي بالمنشآت الصحية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة عبدالباري، عميدة كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، أن المؤتمر وورش العمل التي تعقد على هامشه، تستهدف بحث ومناقشة التحديثات العالمية الخاصة بالمنظومة الصيدلية في مختلف جوانبها (الصناعة، البحث العلمي، التعليم)، بما يضمن تحقيق التميز ومواكبة التطور السريع الذي يشهده العالم في مختلف التخصصات الصحية والصيدلية، في إطار تطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لتحسن جودة الرعاية الصحية المقدمة للمصريين، مؤكدة أن مصر من الدول الرائدة في التعليم الصيدلي ومختلف العلوم الصحية منذ سنوات بعيدة.

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