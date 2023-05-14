زلزال قوي يضرب روسيا .. تفاصيل

أفاد المكتب الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة علي مقياس ريختر وقع في مياه خليج كامتشاتكا.

وقالت الوزارة في بيان: "وفقا لفرع كامتشاتكا التابع للخدمات الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، تم تسجيل حدث زلزالي غير محسوس في مياه خليج كامتشاتكا مساء يوم 14 مايو”.

وأضافت: “وقع الزلزال على عمق 68 كيلومترا. وبلغت قوته 5.2 وكان مركز الزلزال في مياه خليج كامتشاتكا، على بعد 94 كيلومترًا جنوب قرية أوست كامتشاتسك في منطقة بلدية أوست كامتشاتسكي”.

وبحسب رجال الإنقاذ ، لم يشعر السكان بالزلزال في المستوطنات، ولم يتقدم السكان المحليون بطلب للحصول على مساعدة.