نشرة المرأة والصحة| حقيقة اختفاء فيروس كورونا المستجد.. وطرق حفظ جميع أنواع الكبدة الطازجة والمطبوخة

نشر موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية في مجالى الصحة والمرأة لذا نعرض لكم أبرزها:

المجمدة واللي فكت.. إليك مدة صلاحية تخزين الكبدة في الفريزر بكل أنواعها



وفقا لما جاء فى موقع “stilltasty ”فإن هناك بعض الأخطاء التى نقع فيها عند إعداد الكبدة فى المنزل تجعلها منتهية الصلاحية بسبب سوء التخزين سواء كان تم شراؤها طازجة من الجزار أو معبئة ومجمدة.



أستاذ أمراض صدرية: فيروس كورونا أصبح مثل الإنفلونزا وسهل التعامل معه



أكد الدكتور أيمن سالم استاذ أمراض الصدر بالقصر العيني أن فيروسات كورونا مازالت متواجدة ولكن بأعراض مختلفة بسبب تنوع المتحورات



سعر صادم.. شاهد هيفاء وهبي بـ «بيجامة النوم» تشعل السوشيال ميديا |شاهد

تداول مستخدمو الفيسبوك صورة جديدة مثيرة للجدل للفنانة هيفاء وهبي وانتشرت الصور تحت عنوان هيفاء وهبي بالبيجامة .

وظهرت الفنانة هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها بعدة صور أثناء استعدادها للتنزه في أحد الأماكن العامة، وهي ترتدي بدلة مخملية سوداء اعتبرها البعض “بيجامة نوم”.