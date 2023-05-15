للبيع بالمزاد العلني.. تفاصيل طرح مخبزين في مدينة بدر

أعلن جهاز تنمية مدينة بدر، طرح 2 مخبز بمنطقة النرجس والمنطقة الإسكان الاجتماعى، بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأكد جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم طرح 2 مخبز بمساحات تصل إلى 395م، وذلك للبيع بالمزاد العلنى يوم 17 مايو الجارى، ويتم طرح كراسات الشروط بالمواصفات بمقر الجهاز نظير سداد 299 جنيها لكل محل.

وأضاف جهاز تنمية مدينة بدر انه يتم سداد تأمين 100 آلف جنيه لكل مخبز فى موعد غايته يوم الجلسة، كما يتم استكمال سداد 25% +1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد.

كما يتم سداد 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام، والباقى 90% يتم سداده على هيئة أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاثة سنوات، أو يتم سداد القيمة بالكامل خلال 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.