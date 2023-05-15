عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

للبيع بالمزاد العلني.. تفاصيل طرح مخبزين في مدينة بدر

طرح مخابز بمدينة
طرح مخابز بمدينة بدر

أعلن جهاز تنمية مدينة بدر، طرح 2 مخبز بمنطقة النرجس والمنطقة الإسكان الاجتماعى، بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأكد جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم طرح 2 مخبز بمساحات تصل إلى 395م، وذلك للبيع بالمزاد العلنى يوم 17 مايو الجارى، ويتم طرح كراسات الشروط بالمواصفات بمقر الجهاز نظير سداد 299 جنيها لكل محل.

txt

رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد أعمال تطوير الطرق ومداخل الأحياء السكنية

txt

الحوار الوطنى | 485 ألف مستفيد ببرامج الإسكان الاجتماعى بـ 55.5 مليار جنيه تمويلا عقاريا

وأضاف جهاز تنمية مدينة بدر انه يتم سداد تأمين 100 آلف جنيه لكل مخبز فى موعد غايته يوم الجلسة، كما يتم استكمال سداد 25% +1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد.

كما يتم سداد 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام، والباقى 90% يتم سداده على هيئة أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاثة سنوات، أو يتم سداد القيمة بالكامل خلال 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.

مدينة بدر مخبز الإسكان الاجتماعي منطقة النرجس كراسات الشروط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها من مدرب لياقة بدنية| صور

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

مفاجأة.. أحمد حسن: مهاجم بشكتاش التركي يقترب من الانضمام إلى الأهلي

ترشيحاتنا

الانتخابات التركية.. أردوغان يتراجع بشدة أمام كليشدار بعد فرز 93.02% من الأصوات

أحمد موسى يناشد الداخلية بحضور 70 ألف مشجع

كل واحد حر.. تعليق قوي من أحمد موسى عن انتمائه للأهلي

هاني حتحوت يعزي النائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقه

واشنطن بوست تحذف جزءا كبيرا من مقابلة زيلينسكي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 15 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجنبي يغلق زجاجة حليب بـ قفل في محل عمله.. تعرف على السبب

متنبئ برازيلي شهير يحذر من دلالة يوم تتويج تشارلز ملكا لـ بريطانيا

بمكياج بسيط.. أسماء أبو اليزيد بإطلالة جذابة في حفل خطوبتها

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها من مدرب لياقة بدنية| صور

فيديو

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ