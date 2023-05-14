السعودية.. الأرصاد تحذر من الطقس.. وتكشف موعد بدء فصل الصيف بـ المملكة

قال محلل الطقس في المركز السعودي للأرصاد، عقيل العقيل، اليوم الأحد، إن 12 يومًا تفصلنا عن بداية فصل الصيف في الممكلة العربية السعودية.

وحسب قناة “الإخبارية” السعودية، حذر العقيل، من هطول أمطار على الرياض التي تتأثر بسحب ركامية رعدية بدءًا من يوم الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى عودة هطول الأمطار على المرتفعات وقمم الجبال، خصوصًا على مرتفعات منطقة عسير وشرقها.

وأوضح أن منطقة القصيم وبعض أجزاء منطقة حائل تتأثر بنهاية الأسبوع بالسحب الركامية الرعدية وكذلك السواحل الشمالية الشرقية من المملكة.

وأكد أن مدن الساحل الشرقي من المملكة تتعرض لرياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة، مما يؤدي إلى انخفاض واضح في مستوى الرؤية الأفقية.