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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي عهد البحرين يؤكد أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الاستثمارية مع السعودية

صدى البلد

   أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الاستثمارية بين بلاده والسعودية نحو مزيدٍ من التكامل بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة، استنادًا إلى المستويات المتميزة للعلاقات التاريخية.


جاء ذلك خلال لقائه اليوم /الأحد/ بوزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، حيث نوه بالطموحات والرؤى المنبثقة من المجلس التنسيقي السعودي البحريني وما يوليه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود من جهودٍ لتعزيز مسارات التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة بين البلدين من خلال ما يتم طرحه في مجلس التنسيق السعودي البحريني من مرئيات تُترجم إلى فرص ومشاريع نوعية على أرض الواقع كإحدى نتاج الجهود المشتركة من الجانبين بما يعود أثره بالخير والنماء على الجميع، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).


وأشار الأمير سلمان إلى مواصلة بلاده لجهودها في تقديم التسهيلات الجاذبة للاستثمارات في مختلف المجالات وخاصة في القطاعات ذات الأولوية لما تشكله من أهميةٍ في رفد مسارات التنمية الحالية والمستقبلية، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على ما تحقق على صعيد تعزيز المبادرات النوعية التي تدعم التوجهات التنموية المشتركة للبلدين وفتح مزيدٍ من آفاق العمل المشترك التي تسهم في نمائهما وازدهارهما وفق التطلعات المنشودة.


ومن جانبه، أعرب الفالح عن شكره وتقديره لولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء على الحرص الذي يوليه لدعم كافة مسارات العمل المشترك بين البلدين.

 

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