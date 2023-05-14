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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة.. مطالب باستقالة زيلينسكي بعد تصريحاته عن بوتين

بوتين وزيلينسكي
بوتين وزيلينسكي

انتقد مستخدمو “تويتر”، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد تصريحاته في مقابلة مع وسائل إعلام إيطالية إنه ليس لديه ما يتحدث عنه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب أحد المستخدمين: "هل يريد حقًا الانتظار حتى لا يتبقى أحد قبل التفاوض؟ ربما من الأفضل الاستقالة؟”.

وأضاف آخر: "لا يجب أن تتفاجأ إذا أعطى الغرب لهذا الشخص - بعد هذه التصريحات - جائزة نوبل للسلام! كارثة".

وكتب آخر: "لقد سألوا الشخص الخطأ. كان يجب طرح هذا السؤال على بايدن وفريقه. لن يحدث هذا إلا عندما يرمشون بعينهم".

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وأضاف آخر: "ربما لن تتحدث، لكن موسكو وواشنطن ستتحدثان".

وكتب آخر: "يحتاج زيلينسكي إلى إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن  وعدم الإدلاء بمثل هذه التصريحات".

زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي بوتين الرئيس الأوكراني

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