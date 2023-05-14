محتاج فلوس،، مسجل العمرانية: خلصت على خالتي وجوزها بنفس السلاح وأحرقت الشقة

"مكنش معايا ولا مليم طلبت منه فلوس قالي انا راجل عجوز وانت شايف الحال نزلت عليه بالسلاح مزقت جسمه واستنيت خالتي عشان اكرر اللي عملته معاها بدل ما تكشفني".. بهذه الكلمات لخص مسجل خطر بالعمرانية جريمته بقتل خالته وزوجها العجوز ثم إشعال النيران في جثتيهما والشقة بالكامل لاخفاء الجريمة.

اعترافات

وخلال مثوله امام النيابة العامة بجنوب الجيزة ادلى المتهم باعترافات تفصيلية للجريمة كاملة وقال انه اعتاد التردد على منزل خالته وزوجها العجوز للمبيت لديهما حيث كانا يقيمان بمفردهما لعدم انجابهما وكانت خالته احيانا تقرضه المال خاصة انها من تعمل لتنفق على المنزل لكبر سن زوجها وفي يوم الجريمة كان متوجها الى منزل خالته ويعلم بتواجدها في العمل وطلب من زوجها مبلغ من المال الا انه اخبره بعدم امتلاكه اي أموال فانهال على جسده طعنا بسلاح ابيض حتى سقط قتيلا.

قتلت خالتي بنفس السلاح

وأضاف المتهم أنه انتظر بجوار الجثة حتى عادت خالته حيث قرر إنهاء حياتها بذات السلاح الذي يحمل دماء زوجها لأنها ستكشف أمره باعتباره الوحيد الذي يتردد على المنزل وما إن عادت حتى طلب التحدث إليها في غرفة أخرى بجوار الغرفة التي يوجد بها جثة زوجها وما ان رافقته حتى غافلها بعدة طعنات وترك جثتها وفر هاربا بعدما استولى على مبلغ مالي وقرط ذهبي ملك خالته.

المتهم وأمامه المضبوطات

وقال المتهم إنه تردد عدة مرات على المنزل عقب ارتكاب الجريمة وعلم أنها لم يتم اكتشافها ومع تصاعد رائحة كريهة للجثتين قرر احراقهما لإخفاء جريمته فاشعل النيران في الشقة وفر هاربا ولم يعلم ان كاميرات المراقبة ترصد دخوله وخروجه بالعقار مسرح الجريمة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

حريق وجريمة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بشأن نشوب حريق بإحدى الشقق في عقار كائن بدائرة القسم، ووفاة قاطنيها ( أحد الأشخاص وزوجته).

وتقرر تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن اكتشاف من يقف وراء إرتكاب الواقعة، حيث تبين أنه نجل شقيقة المجنى عليها "له معلومات جنائية"، و مقيم بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية تم استهدافه وضبطه.

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر بتوجهه بتاريخ الواقعة إلى محل إقامتهما وعقب استضافتهما له قام بمغافلتهما وسدد لهما عدة طعنات أودت بحياتهما وقام بالإستيلاء على ( مبلغ مالى – بعض المصوغات الذهبية - 2 هاتف محمول) وخوفا من افتضاح أمره وضبطه قام بإضرام النيران فى جثتى المجنى عليهما وفر هارباً.

وأرشد عن (المصوغات الذهبية المستولى عليها ، وكذا أحد الهاتفين المستولى عليهما) لدى عميلين له "أمكن ضبطهما"- كما أرشد عن مبلغ مالى "المبلغ المستولى عليه وقيمة بيع المصوغات الذهبية والهاتف المحمول" وتخلص من الهاتف الآخر بإلقائه بالطريق العام .