برلمانية عن حصاد القمح بشرق العوينات: إنجاز تاريخي جديد لمصر

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لموسم حصاد القمح بشرق العوينات، قائلة" بالرغم من الظروف السلبية الراهنة التي طالت العالم مازالت مصر تحقق طفرات جديدة في التنمية بل ويمكن القول أنه اليوم تم تسجيل إنجاز تاريخيا جديداً لمصر نظرا لما يحمله من أهمية استراتيجية وترابط بالأمن القومي الخاص بالدولة المصرية.

كما أكدت "محروس" خلال بيان لها اليوم ، أن مصر شهدت تطورا كبيرا في المنظومة الزراعية علي عدة مراحل لا سيما أن الدولة رسمت خطة ممنهجة للتنمية الشاملة وذلك لمجابهة التحديات الاقتصادية وغيرها والان يتم تحقيق هذه الخطة بشكل يتناسب مع رؤية مصر.

وأشارت أيضا "عضو التنسيقية" أن هذا التطور سوف يعزز من وضع مصر الاقتصادي والاستثماري، موضحة أن الدولة تفعل ما بوسعها لتطوير المنظومة الزراعية والصناعية لخلق كيان متكامل وشخصية اعتبارية ناجحة للجمهورية المصرية الجديدة.

ونوهت "محروس عضو البرلمان" قائلة كلمات الرئيس السيسي اليوم بمثابة مفاتيح دلالية لنجاح المنظومة الزراعية في مصر كما أنها توثق المجهود التي بذلته الدولة المصرية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي المصري.