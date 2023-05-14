590 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إطلاق دفعة جديدة من زريعة الأسماك للاستزراع في بحر أبو الأخضر بمدينة الزقازيق.

ويأتي هذا في إطار التوجيهات العامة للدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات التنموية بما يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة، وتنفيذاً لخطة المحافظة في تطوير وتنمية المسطحات المائية بنطاق المراكز والمدن وتوفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه أشار المهندس محمد مصطفى النساج الخبير الوطني للاستزراع السمكي بالمحافظة، أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية بتنمية الثروة السمكية بنطاق المحافظة وبالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتوفير 2.5 مليون زريعة أسماك مليون وحدة زريعة مبروك حشائش ومليون زريعة سمك بلطى نيلى و 500 ألف وحدة زريعة مبروك سلفر خلال العام الحالى بهدف زيادة الإنتاجية من الأسماك وفتح آفاق اقتصادية وأسواق جديدة.

ونوه بأنه تم إلقاء 340 ألف حشائش و250 ألف بلطى نيلى ببحر أبو الأخضر أمام عمارات قرية غزالة بمدينة الزقازيق وذلك في حضور هبة عبد التواب مديرة وحدة الثروة السمكية والمهندس محمد عسكر مدير مكتب مصائد الزقازيق وممثلين عن مكتب مصائد الزقازيق والمفرخ السمكي بالعباسة والمفرخ السمكى بمدينة صان الحجر.

وأضاف الخبير الوطني للاستزراع السمكي بالمحافظة أن إجمالي ما تم استزراعه من أسماك ببحر أبو الأخضر حتى الآن بلغ 590 ألف زريعة أسماك بلطي ومبروك وجار توفير باقى الكميات لإلقائها بالمجاري المائية بنطاق المحافظة مشيراً إلى أن إنتاج محافظة الشرقية من الأسماك يبلغ ( 190000 طن ) تقريباً وتُعد المحافظة من أكبر ثلاثة محافظات على مستوي الجمهورية من حيث الإنتاج في مجال الاستزراع السمكي.